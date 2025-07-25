РФ осуждает призывы к ударам по ядерным объектам Ирана – Мария Захарова

Москва выступает против военного решения ситуации с иранским атомом.

Россия осуждает призывы к нанесению ударов по объектам ядерной программы Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона решительно осуждает любые призывы к нанесению военных ударов для устранения недопониманий, противоречий в отношении мирного атома в Исламской Республике Иран. Наша позиция здесь абсолютно четкая, последовательная. Мы неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, которые создают угрозы стабильности и безопасности в ближневосточном регионе"

– Мария Захарова

Заявление прозвучало на фоне слов американского лидера Дональда Трампа, который ранее сообщил о готовности Вашингтона вновь ударить по иранским ядерным объектам в случае продолжения Тегераном работы по обогащению урана.

Напомним, что США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. В Тегеране позднее признали существенный ущерб от ударов.