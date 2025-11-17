РФ и США обсуждают новый план урегулирования на Украине – СМИ

Вашингтон обсуждает с Москвой новый план по урегулированию ситуации на Украине, пишет Axios. Стороны проводят тайные консультации.

В Соединенных Штатах готовят новый план по урегулированию украинского конфликта, проводятся консультации с Российской Федерацией, передает американский портал Axios со ссылкой на должностных лиц двух стран.

По информации портала, Белый дом "в тайне, проводя консультации с РФ, разрабатывает новый план" урегулирования.

"План из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента Трампа по достижению сделки относительно сектора Газа"

– Axios

Консультации проводит спецпосланник Стивен Уиткофф, он, по данным портала, "подробно обсудил" план Трампа со спецпредставителем президента РФ, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Ранее Дмитриев сообщал, что между ним и Уиткоффом в конце октября прошли консультации, на которых была услышана позиция РФ по ситуации. К новой встрече лидеров РФ и США планируется подготовить документ с предложениями по урегулированию и восстановлению Российско-американских отношений.