РФ и Казахстан планируют проложить оптоволоконный кабель по дну Каспия

Москва и Астана прорабатывают аспекты воплощения в жизнь проекта оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.
Шадаев подчеркнул, что линия призвана наладить прямую связь между РФ, Арменией, Ираном и Казахстаном.
"Мы сейчас активно - Минцифры совместно с коллегами из Республики Казахстан и министерством профильным, и "Казахтелекомом", и "Ростелекомом" - обсуждаем возможность строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря для того, чтобы обеспечить прямую связь между нашими регионами и Арменией, Ираном и Казахстаном"
– Максут Шадаев
Как отметил глава ведомства, реализация проекта послужит цифровизации стран каспийского региона.
Отметим, что в настоящее время ВОЛС по дну Каспия прокладывают Азербайджан и Казахстан. Линия пройдет между Сумгаитом и Актау, реализация проекта намечена на 2027 год.