Вестник Кавказа

Решение о совместной встрече России, Украины, Турции и США еще не принято

Памятник Ататюрку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Турции рассказали, что пока нет решения о том, пройдет ли в Стамбуле в пятницу четырехсторонняя встреча с участием представителей Турции, России, Украины и США.

Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели сообщил, возможны ли в пятницу в Стамбуле переговоры с участием четырех сторон - Турции, России, Украины и США.

"По поводу четырехсторонних переговоров пока еще не решено"

– Кечели

Напомним, российско-украинские переговоры, планировавшиеся на четверг, вероятно будут отложены до пятницы. В пятницу в Стамбул также прибудет американская делегация.

Российских переговорщиков возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, главой украинской делегации назначен министр обороны Рустем Умеров, делегацию США возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Турцию на стамбульских встречах представляет глава МИД Хакан Фидан. 

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