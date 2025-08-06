Рекордный турпоток зафиксирован на Ставрополье в июле

Ставропольский край этим летом стал популярнее среди туристов. Июльский турпоток оказался рекордным, за месяц регион посетили 1,5 млн человек.

Поток туристов в Ставропольский край в июле 2025 года установил рекорд и превысил 1,5 млн человек.

По данным Минтуризма края, в этом июле Ставрополье приняло на 49% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года, когда турпоток составил 1 млн человек.

С января по май на Ставрополье побывали 5,3 млн визитеров, уточнил глава Минтуризма края Андрей Толбатов

Росту турпотока в регион способствует появление новых мест размещения – в 2025 году в Ставропольском крае появилось три современные базы отдыха.