Регионы СКФО вошли в число лидеров по качеству дорог в России

Ситуация с дорожной инфраструктурой на Северном Кавказе становится лучше. В топ рейтинга регионов РФ по качеству дорог вошли Ингушетия, Адыгея и Дагестан.

Где в России самые лучшие дороги? Согласно рейтингу, подготовленному на основе данных Росстата и Росавтодора Центром экономических исследований "РИА Рейтинг", в списке лидеров оказались несколько республик Северного Кавказа.

Первое место по качеству дорога заняла Москва - 100% дорог соответствует нормативным требованиям, на втором место ХМАО - 89,4%, на третьем Челябинская область - 84,2%. Четвертое место по стране и первое по СКФО занимает Ингушетия 83,6%, следом в десятке регионов с лучшими дорогами разместились Краснодарский край - 82,3%, Севастополь (Крым), Адыгея - 78,9%, ЯНАО, Дагестан - 74,3%, и Подмосковье - 73,8%.

На Ставрополье нормам соответствует 67,1% дорог, в Кабардино-Балкарии - 62,6%, в Чечне - 54%, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - по 45,7%.

Отметим, что в рейтинге по плотности автодорог общего пользования с твердым покрытием Ингушетия также заняла четвертое место, уступив Москве, Петербургу и Севастополю. В Ингушетии плотность дорог составляет 1,05 км на 1 тыс кв м. В топ-10 по плотности дорог с твердым покрытием вошли также Подмосковье, Северная Осетия, Белгородская область, КБР, Чечня и Адыгея.

На конец 2024 года в России почти 55% всех автодорог соответствовали нормативным требованиям, пишет РИА Новости.