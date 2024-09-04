Red Wings запустит полеты между Минводами и Тель-Авивом

Между Израилем и Ставропольским краем начнут летать самолеты компании Red Wings. Первый рейс отправится 8 мая.

Регулярные полеты из ставропольских Минеральных Вод в израильский Тель-Авив запустит российская компания Red Wings с 8 июня, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

"Red Wings открывает прямое авиасообщение между Израилем и Ставропольским краем. Первый полет по новому маршруту из Минеральных Вод состоится 8 июня"

- пресс-служба Red Wings

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю. Время в пути между Минводами и Тель-Авивом – 3 часа.

До этого Red Wings открыл продажи на новые рейсы из Москвы в израильский курортный Эйлат, а также из Санкт-Петербурга в Тель-Авив.

Напомним, что компания Red Wings перевезла около 130 тыс пассажиров на внутренних и международных линиях в период майских праздниках.