Ребенок погиб на пожаре в Назрановском районе – открыто дело

Уголовное дело возбуждено в Ингушетии после пожара, жертвой которого стал маленький ребенок. Трагедия произошла в селе Экажево.

Смерть ребенка в результате пожара в частном доме в Назрановском районе стала поводом для возбуждения уголовного дела, рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике.

"Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка в результате отравления угарным газом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)"

– СК СКР по республике

В сообщении подчеркивается, что ход расследования контролирует руководитель управления.

ЧП случилось в селе Экажево накануне вечером. Пламя охватило частный дом, внутри которого были четверо детей в возрасте от года до пяти. Один из них погиб, отравившись угарным газом и задохнувшись от дыма. Остальные дети сейчас находятся в больнице.