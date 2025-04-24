Развитие "зеленых" технологий в Карабахе обсудили в Минэнерго Азербайджана

В Минэнерго Азербайджана обсудили применение экологичных инноваций в энергетики на освобожденных территориях страны.

В министерстве энергетики Азербайджана прошло заседание рабочей группы по применению "зеленых" технологий в на освобожденных от армянской оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура.

В рамках заседания было отмечено, что строительство солнечных, ветряных и гидроэлектростанций укрепит статус освобожденных территорий как зон "зеленой" энергии.

Специалисты обсудили аспекты установки солнечных панелей, светильников на базе LED-технологий, электрозарядных станций, умных скамеек, а также затронули вопросы энергоснабжения котельных в Шуше.