Вестник Кавказа

В Азербайджане наладят производство агродронов

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Производство дронов для аграрной деятельности наладят в Азербайджане. Проект будет реализован при поддержке Турции.

Азербайджанская компания начнет массовое производство дронов для сельского хозяйства. Проект будет реализован в сотрудничестве с Турцией, поведал глава Центра аграрных инноваций Анар Джафаров. 

"Эта компания в основном занимается производством дронов для аграрного сектора и достигла соглашения с Бакинским инженерным университетом о создании производственной площадки"

– Анар Джафаров

Сообщается, что закупка азербайджанских дронов фермерами страны будет поддержана государством. 

Отметим, что агродроны могут выполнять большой спектр задач в сельском хозяйстве. Они могут использоваться для мониторинга территории, аэрофотосъемки, а также для опрыскивания полей.

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