В Азербайджане наладят производство агродронов

Производство дронов для аграрной деятельности наладят в Азербайджане. Проект будет реализован при поддержке Турции.
Азербайджанская компания начнет массовое производство дронов для сельского хозяйства. Проект будет реализован в сотрудничестве с Турцией, поведал глава Центра аграрных инноваций Анар Джафаров.
"Эта компания в основном занимается производством дронов для аграрного сектора и достигла соглашения с Бакинским инженерным университетом о создании производственной площадки"
– Анар Джафаров
Сообщается, что закупка азербайджанских дронов фермерами страны будет поддержана государством.
Отметим, что агродроны могут выполнять большой спектр задач в сельском хозяйстве. Они могут использоваться для мониторинга территории, аэрофотосъемки, а также для опрыскивания полей.