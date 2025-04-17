Азербайджан может выращивать пшеницу и сою из российских семян

Российская селекционно-семеноводческая компания "ЭкоНива – Семена" готова поставить в Азербайджан отборные семена пшеницы и сои, выращенные селекционерами специально для выращивания в таких погодных условиях.

Российская компания "ЭкоНива – Семена", специализирующаяся на селекции семян зерновых и технических культур, готова поставить в Азербайджан отборные семена пшеницы и сои, специально выращенные для произрастания в условиях жаркого климата страны, рассказал в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro, проходящей в Баку, руководитель отдела продаж компании Александр Новоселов.

"Мы работаем на российском рынке более 30 лет, а в Азербайджане представлены третий год. В будущем планируем поставки наших собственных достижений, в частности озимых сортов пшеницы. Вторым направлением, которым мы активно занимаемся, являются семена сои. У нас есть несколько сортов, разработанных собственными силами, которые имеют хороший потенциал для успешного внедрения на сельскохозяйственных площадях Азербайджана"

- Александр Новоселов

Выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, в эти дни проходящие в Баку, охватывают все павильоны и открытую площадку Бакинского Экспо-центра - продукцию своих аграриев и пищепрома на них представляют 450 компаний из 31 страны, передает Trend.

Сегодня в столице Азербайджана проходит второй день 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.