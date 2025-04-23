Вестник Кавказа

Развитие туризма обсудили Мишустин и Меняйло

Развитие туризма обсудили Мишустин и Меняйло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер РФ провел встречу с главой Северной Осетии. Центральной темой разговора стало развитие туризма в регионе.

В понедельник, 5 мая, прошла встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Одной из обсуждаемых тем стало развитие туристической отрасли в республике.

Глава правительства подчеркнул, что надеется на плановое развитие курорта "Мамисон".

"Президент поручил увеличить турпоток в Россию. Мы создали для этого множество инструментов, и, конечно, такое красивое место, как Северная Осетия - Алания не может не привлекать туристов. Знаю, что турпоток увеличивается, и вы очень активно сами лично занимались курортом "Мамисон"

– Михаил Мишустин

Он указал на то, что в том году по просьбе руководителя республики правительство передало 600 млн рублей на достройку дороги, и поинтересовался, как обстоят дела с реализацией планов развития курорта.

В ответ Меняйло отметил, до запуска курорта запуск этой дороги не состоялся бы.

"Сегодня технический запуск курорта "Мамисон" проведен, две канатные дороги 17 км трасс…. Дорога достроена, тоннель расширен, вся инженерная инфраструктуру построена и подведена: вода, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Плюс к концу этого года будет газоснабжение"

– глава республики

Он также поблагодарил поддержку строительства мест размещения глэмпингов.

"Более миллиарда это поддержка, и сегодня эти глэмпинги уже принимают людей"

– Сергей Меняйло

Он акцентировал внимание на том, что эти меры поддержки и реконструкция второй очереди аэропорта позволят принимать гостей и обеспечивать для них интересные туристические маршруты.

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