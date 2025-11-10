Вестник Кавказа

Развитие стратегического партнерства обсудили президенты России и Узбекистана

Шавкат Мирзиеев и Владимир Путит
© Фото: сайт Кремля
Владимир Путин пообщался во вторник по телефону с Шавкатом Мирзиеевым. В ходе разговоры президенты обсудили развитие отношений между Россией и Узбекистаном.

Во вторник, 11 ноября, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор. Об этом сказано на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны поговорили о дальнейшем развитии отношений стратегического партнерства между странами и союзничества по целому ряду направлений.

Особое внимание лидеры РФ и Узбекистана уделили вопросам реализации крупных совместных проектов, в том числе в энергетической сфере.

"Отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, весомая практическая отдача от проведённого в октябре 2025 года в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана"

– пресс-служба Кремля

Президенты также коснулись целого ряда актуальных международных тем. В завершении разговоры они договорились продолжать регулярные контакта на различных уровнях.

