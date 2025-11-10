Развитие стратегического партнерства обсудили президенты России и Узбекистана

Во вторник, 11 ноября, президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор. Об этом сказано на сайте Кремля.
В ходе беседы стороны поговорили о дальнейшем развитии отношений стратегического партнерства между странами и союзничества по целому ряду направлений.
Особое внимание лидеры РФ и Узбекистана уделили вопросам реализации крупных совместных проектов, в том числе в энергетической сфере.
"Отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, весомая практическая отдача от проведённого в октябре 2025 года в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана"
– пресс-служба Кремля
Президенты также коснулись целого ряда актуальных международных тем. В завершении разговоры они договорились продолжать регулярные контакта на различных уровнях.