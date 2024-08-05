Переговоры по Газе стартуют в Дохе. Смогут ли договориться Израиль и ХАМАС?

В Дохе состоятся переговоры по ситуации в Газе. Израиль представит делегация во главе с директором директор разведки «Моссад». Представители ХАМАС отказались участвовать в раунде переговоров из-за якобы новых условий Нетаньяху.

В четверг в Дохе состоится раунд переговоров по урегулированию ситуации в Газе. Ожидается прибытие израильской делегации под руководством главы "Моссада".

"Очередной раунд переговоров должен состояться завтра в Дохе, столице Катара. Возглавит израильскую делегацию руководитель "Моссада" Давид Барнеа"

– советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман

По данным источников ливанского канала "Аль-Маядин", представителей палестинских радикалов ХАМАС на встрече не будет. В группировке заявили о том, что это связано с новыми условиями, которые выдвинул израильский премьер. Руководство ХАМАС подчеркивает, что они неприемлемы для них.

Одновременно есть информация о том, что новый глава политбюро ХАМАС намерен заключить с еврейским государством договор о прекращении огня.

В свою очередь офис Нетаньяху обвиняет ХАМАС в том, что те выдвинули порядка трех десятков новых условий.

"Утверждение о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху добавил новые требования к плану от 27 мая, является ложным. Черновой вариант от 27 июля не содержит новых условий и не противоречит плану от 27 мая. Это ХАМАС потребовал внести 29 изменений, против чего выступил премьер-министр"

– канцелярия главы израильского правительства