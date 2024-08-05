Спасатели спустили с гор Домбая заблудившегося туриста

Спасателям ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии удалось найти и выручить из горного плена туриста, шедшего к Суфруджинским водопадам и заблудившегося в горах Домбая: он искал обратную дорогу более суток.

Немало хлопот доставил спасателям из Карачаево-Черкесии (КЧР) турист, который самостоятельно пытался пройти по горам к Суфруджинским водопадам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Все шло хорошо до тех пор, пока турист в пути не ошибся и свернул не туда: он вышел к отвесной скале, которой на маршруте быть не должно. Тем временем в горах Домбая быстро стемнело, и мужчине пришлось ночевать в горах, передает "АиФ-Ставрополье".

Утро ясности не принесло – поиски тропы для спуска со скалы оказались безуспешными, и путешественник окончательно заблудился: пришлось вызывать спасателей.

К счастью, поиски не были долгими – профессионалы быстро сориентировались на местности и вышли к просившему о помощи туристу.

Спускать с горы его пришлось при помощи альпинистского снаряжения, но у сотрудников поисково-спасательного отряда МЧС России им В.М. Дзераева проблем с этим не возникло. Медицинская помощь спасенному мужчине не потребовалась.