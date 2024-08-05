Вестник Кавказа

Автобус с пассажирами перевернулся в Туапсе  

Автобус с пассажирами перевернулся в Туапсе  
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Микроавтобус с пассажирами перевернулся после столкновения с авто под Туапсе. Двух пассажиров госпитализировали после ДТП в Туапсинском районе.

В Туапсинском районе произошло ДТП, в результате которого микроавтобус с пассажирами перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. В результате инцидента два пассажира были госпитализированы с различными травмами.

Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бок микроавтобуса, который двигался по главной дороге. В результате сильного удара микроавтобус потерял устойчивость и перевернулся.

«Водитель-приезжий из г.Петропавловска-Камчатского за рулем «Voyah» выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген», который от удара опрокинулся»

– пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Два пассажира с различными травмами были госпитализированы. Их жизни вне опасности.

В ведомстве также уточнили, то такие дорожно-транспортные происшествия подчеркивают необходимость соблюдения правил дорожного движения, внимательности и ответственности со стороны всех участников.

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