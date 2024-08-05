Автобус с пассажирами перевернулся в Туапсе  

В Туапсинском районе произошло ДТП, в результате которого микроавтобус с пассажирами перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. В результате инцидента два пассажира были госпитализированы с различными травмами.
Согласно предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бок микроавтобуса, который двигался по главной дороге. В результате сильного удара микроавтобус потерял устойчивость и перевернулся.
«Водитель-приезжий из г.Петропавловска-Камчатского за рулем «Voyah» выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген», который от удара опрокинулся»
– пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Два пассажира с различными травмами были госпитализированы. Их жизни вне опасности.
В ведомстве также уточнили, то такие дорожно-транспортные происшествия подчеркивают необходимость соблюдения правил дорожного движения, внимательности и ответственности со стороны всех участников.