В турецкой Малатье перевернулся пассажирский автобус

В турецкой провинции Малатья сегодня перевернулся пассажирский автобус, следовавший из курортного Бодрума в Ван – пострадали 22 человека, трое из них получили серьезные ранения.

22 человека получили ранения, трое из них серьезно, в результате опрокидывания пассажирского автобуса в районе Акчадаг в турецкой провинции Малатья, сообщает турецкий телеканал NTV.

Автобус перевозил пассажиров из турецкого курортного Бодрума в Ван, его водитель не справился с управлением, и автобус рухнул в кювет в районе Доганлар.

На место аварии оперативно прибыли автомобили скорой помощи, спасателей, полиции, жандармерии и пожарной охраны.

В результате аварии пострадали 22 человека, трое из них – серьезно, всех их медики доставили в различные больницы города, сообщается, что пассажирами были местные жители.