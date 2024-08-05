"Архыз" делает ставку на новый аэропорт

Когда в Карачаево-Черкесии заработает новый аэропорт, поток туристов на горнолыжный курорт "Архыз" вырастет до 2 миллионов человек в год: помимо этого, здесь заработают новые отели, лыжные трассы и туристические тропы.

Строительство горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) ведется ударными темпами и будет полностью завершено к 2030 году, рассказал гендиректор курорта Роман Киранчук.

"Мы рассчитываем на рост турпотока до 2 млн туристов в год к 2030 году. И здесь ключевой инфраструктурный проект – это аэропорт, который значительно повлияет на увеличение турпотока благодаря возможности комфортно добираться на территорию "Архыза"

- Роман Киранчук

Новые объекты курорта, а это еще шесть канатных дорог и 30 км трасс по южному склону, два новых поселка с отелями, тематические экотропы, которые протянутся на 93 км, будут объединены единым архитектурным кодом. Также здесь появятся новые благоустроенные зоны для комфортного отдыха туристов, рассказал гендиректор "Архыза".

Существенные изменения ждут и дорожно-транспортную инфраструктуру вокруг курорта – помимо самих дорог, будет улучшен и придорожный сервис, этим сейчас занимается Mantera Group, которая управляет курортом, и власти КЧР. Но главное – это, конечно, аэропорт, - добавил Роман Киранчук.