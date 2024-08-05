Вестник Кавказа

Россияне полюбили отдых на Архызе летом

Канатная дорога
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Этим летом турпоток на горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии почти не уступает зимнему. Он вырос более чем на 40%, туристы изучают пешие маршруты, катаются на конях, общаются с альпаками.

Курорт "Архыз" становится действительно всесезонным - этим летом наблюдается всплеск интереса россиян к отдыху в горах КЧР.

"Прирост туристического потока на курорт "Архыз" в июне 2024 года составил +42% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В июле мы видели рост на 32%, а за первую декаду августа беспрецедентные цифры: +44% относительно прошлого года"

– гендиректор курорта "Архыз" Роман Киранчук

Он отметил, что развитие летней туристической инфраструктуры и организация ярких событий помогли привлечь больший поток туристов.

В прошлом году на курорте летние отдыхающие имели возможность совершить конную прогулку, арендовать квадроцикл или освоить пеший маршрут. Этим летом экотроп в горах стало больше - 35 км вместо 27 км. Появилась возможность взять гида и совершить экскурсию по живописным местах курорта, открылись новые локации для семейного отдыха, ферма альпак. Кроме того, работает летний тюбинг, прокат горных велосипедов, электромотоциклов. Для мотоциклистов оборудован уникальный высокогорный байк-парк. Также на Архызе можно послушать познавательную лекцию или отправиться с экскурсией в астрофизическую обсерваторию.

В 2024 году на курорте в горах КЧР стали проводить различные фестивали и праздники, спортивные мероприятия, фотопоходы.

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