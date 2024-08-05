Вестник Кавказа

Мужчину подозревают в вербовке в террористическую группировку в Кабардино-Балкарии

Мужчину подозревают в вербовке в террористическую группировку в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель КБР подозревается в попытке склонить своего знакомого к членству в террористической группировке. По данному факту проводится расследование.

В Кабардино-Балкарию завели уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в попытке завербовать людей в террористическую группировку. Об этом рассказали 14 августа в краевом управлении СКР.

По данным следствия, местный житель разделяет цели и задачи организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

Согласно предварительной информации, он неоднократно проводил беседы со своим знакомым, пытаясь убедить его присоединиться к террористам и стать активным членом организации.

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