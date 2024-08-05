Ильхам Алиев: Азербайджан - спортивная держава

Азербайджанские олимпийские медалисты и их тренеры, прибывшие из Парижа, были награждены орденами за успехи в спорте, которые им вручил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также он произнес вдохновляющую речь.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял тренеров и спортсменов сборной страны, которые завоевали медали на парижской Олимпиаде.

Лидер республики торжественно вручил им госнаграды и отметил не только высокие достижения олимпийцев во французской столице, но и их вклад в развитие спорта в Азербайджане.

"Наши успехи на Олимпийских играх и в предыдущие годы, и на последних Играх показывают, что Азербайджан - сильная спортивная держава. Не случайно, что на этих Играх мы вошли в число 30 сильнейших стран мира. Считаю, что 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали – это очень хороший результат"

- Ильхам Алиев

Он отметил, что азербайджанский спорт развивается планомерно и последовательно, ведь олимпийцы получили медали в различных видах спорта – от дзюдо до вольной борьбы.

"Это показывает, что в Азербайджане развиваются многие виды спорта"

- Ильхам Алиев

Президент Азербайджана добавил, что медалисты подкрепили его уверенность в том, что дети не меньше будут интересоваться спортом. Он хочет добиться, чтобы молодое поколение воспитало в себе физическое и моральное здоровье, патриотизм и профессионализм в любимом деле.

"Успешные выступления наших спортсменов еще раз показали, что мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением"

- Ильхам Алиев