Ильхам Алиев: Азербайджан - спортивная держава

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял тренеров и спортсменов сборной страны, которые завоевали медали на парижской Олимпиаде.
Лидер республики торжественно вручил им госнаграды и отметил не только высокие достижения олимпийцев во французской столице, но и их вклад в развитие спорта в Азербайджане.
"Наши успехи на Олимпийских играх и в предыдущие годы, и на последних Играх показывают, что Азербайджан - сильная спортивная держава. Не случайно, что на этих Играх мы вошли в число 30 сильнейших стран мира. Считаю, что 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали – это очень хороший результат"
- Ильхам Алиев
Он отметил, что азербайджанский спорт развивается планомерно и последовательно, ведь олимпийцы получили медали в различных видах спорта – от дзюдо до вольной борьбы.
"Это показывает, что в Азербайджане развиваются многие виды спорта"
- Ильхам Алиев
Президент Азербайджана добавил, что медалисты подкрепили его уверенность в том, что дети не меньше будут интересоваться спортом. Он хочет добиться, чтобы молодое поколение воспитало в себе физическое и моральное здоровье, патриотизм и профессионализм в любимом деле.
"Успешные выступления наших спортсменов еще раз показали, что мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением"
- Ильхам Алиев