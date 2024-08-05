Очередь на Верхнем Ларсе пошла на убыль

Очередь из большегрузов на Международном автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии начала "рассасываться" – она сократилась на 1,2 тысячи грузовиков, сообщили в ЦОДД Северной Осетии.

Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" поехал – очередь большегрузных автомобилей, которая еще в пятницу составляла почти 5 тыс машин, сократилась до 3,8 тыс, сообщает сайт Центра организации дорожного движения республики.

На сегодняшнее утро в электронной очереди на МАПП зарегистрировано 3 тыс 847 грузовиков и очередь сокращается – автомобили пересекают границу, трудностей для их передвижения на территории соседней Грузии нет, передает "Интерфакс".

Как пояснили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления, штатный режим работы пункта пропуска изменился из-за замедления работы сопредельного пункта пропуска "Казбеги" на грузинской стороне – это было связано с необходимостью ремонта Военно-Грузинской дороги, что и создало очередь в 4 тыс 943 грузовика на российской территории.