Вестник Кавказа

Столовые сорта винограда подорожали в Дагестане

Виноград
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан славится своими виноградниками, тем не менее в этом году столовые сорта выросли в цене на 15% в сравнении с прошлым годом. Основные потребители – москвичи.

Стоимость столовых сортов винограда в Дагестане выросла на 15% в сравнении с показателями предыдущего года, рассказали в Комитете по виноградарству республики ("Дагвино").

"На повышение цены на столовый виноград повлиял рост цен на горюче-смазочные материалы, на препараты средств защиты виноградных насаждений и минеральные удобрения"

- заместитель руководителя "Дагвино" Ахмед Ахмедов

Цена реализации 1 кг винограда находится в районе 80-150 рублей в зависимости от сорта.

За весь прошлый год Дагестан собрал более 65 тыс т винограда. В этом году ожидается увеличить объем сбора урожая на 2 тыс т.

Дагестанский виноград особой популярностью пользуется у жителей Москвы, Петербурга, Чечни и Карачаево-Черкесии. Около 35% продукции в планах реализовать на местном рынке, что связано с увеличенным турпотоком в Дагестан этим летом.

Напомним, что за первые 6 месяцев 2024 года в Дагестане изготовили на 36% больше вина, чем в аналогичный период прошлого года. Всего произвели около 737 тыс дал.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1000 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан и Дагестан будут вместе растить нектарины

Азербайджан и Дагестан будут вместе растить нектарины

Дагестан восстановит дороги после разрушительных ливней

Дагестан восстановит дороги после разрушительных ливней

Дагестан и Азербайджан объединяются в садоводстве

Дагестан и Азербайджан объединяются в садоводстве

Школьные медкабинеты в Дагестане приведут к единым стандартам

Школьные медкабинеты в Дагестане приведут к единым стандартам

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы