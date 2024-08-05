Столовые сорта винограда подорожали в Дагестане

Дагестан славится своими виноградниками, тем не менее в этом году столовые сорта выросли в цене на 15% в сравнении с прошлым годом. Основные потребители – москвичи.

Стоимость столовых сортов винограда в Дагестане выросла на 15% в сравнении с показателями предыдущего года, рассказали в Комитете по виноградарству республики ("Дагвино").

"На повышение цены на столовый виноград повлиял рост цен на горюче-смазочные материалы, на препараты средств защиты виноградных насаждений и минеральные удобрения"

- заместитель руководителя "Дагвино" Ахмед Ахмедов

Цена реализации 1 кг винограда находится в районе 80-150 рублей в зависимости от сорта.

За весь прошлый год Дагестан собрал более 65 тыс т винограда. В этом году ожидается увеличить объем сбора урожая на 2 тыс т.

Дагестанский виноград особой популярностью пользуется у жителей Москвы, Петербурга, Чечни и Карачаево-Черкесии. Около 35% продукции в планах реализовать на местном рынке, что связано с увеличенным турпотоком в Дагестан этим летом.

Напомним, что за первые 6 месяцев 2024 года в Дагестане изготовили на 36% больше вина, чем в аналогичный период прошлого года. Всего произвели около 737 тыс дал.