Вестник Кавказа

Россиянка попалась за курением в туалете самолета в Казахстане

Россиянка попалась за курением в туалете самолета в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане оштрафовали гражданку РФ, которая курила на борту самолета. Нарушительница заплатит более 35 тыс рублей.

В 2024 году в Казахстане департамент полиции на транспорте снял с самолетов 136 правонарушителей за курение на борту, среди них одна россиянка.

«Задержана правонарушительница, которая прилетела авиарейсом сообщением «Инчхон - Астана». В ходе проверки установлено, что 49-летняя гражданка Российской Федерации курила сигарету в туалете воздушного судна. Иностранная гражданка привлечена к административной ответственности»

– департамент

Россиянке выписан штраф в размере 184,6 тыс тенге - более 35,5 тыс рублей.

Также правоохранители сообщили и 173 случае, когда с рейсов снимали людей в алкогольном опьянении.

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