Юноша погиб в реке на востоке Грузии

В Грузии нашли тело юноши, пропавшего накануне в реке. Поисково-спасательная операция длилась почти целые сутки.

В регионе Квемо Картли в Грузии обнаружили тело 17-летнего подростка, который утонул накануне в реке. Об этом рассказали в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики.

Поиски юноши велись в течение почти целых суток. В поисково-спасательной операции принимали участие водолазы.

Что произошло?

Вечером 13 августа несколько подростков пришли на речку у села Нахидури в Болнисском районе. В какой-то момент один из них упал в воду.