Власти Ессентуков сократят масштаб празднования Дня города. Сэкономленные средства перераспределят на более необходимые направления.

В свете сложностей, которые испытывает российская экономика, власти Ессентуков решили отказаться от масштабной программы празднования Дня города. Планируется, что сэкономленные средства будут направлены на развитие инфраструктуры и поддержку незащищенных категорий граждан.

«В 2024 году власти с учетом мнения местных жителей решили сократить финансирование праздничных мероприятий. Средства перераспределят на более необходимые направления. Праздник организуют силами местных детских и молодежных коллективов и творческих организаций»

– пресс-служба администрации города

В частности, средства могут быть направлены на улучшение медицинской базы города, строительство новых детских площадок, поддержку местных предприятий или программы развития туризма. Такие действия не только позитивно скажутся на благосостоянии горожан, но и способствуют укреплению имиджа города, что может привлечь дополнительные инвестиции и туристов.

Это решение является стратегическим шагом в сторону повышения эффективности использования бюджетных средств и улучшения качества жизни жителей города.