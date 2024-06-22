Вестник Кавказа

Ессентуки скромно отпразднуют День города

Ессентуки
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ессентуков сократят масштаб празднования Дня города. Сэкономленные средства перераспределят на более необходимые направления.

В свете сложностей, которые испытывает российская экономика, власти Ессентуков решили отказаться от масштабной программы празднования Дня города. Планируется, что сэкономленные средства будут направлены на развитие инфраструктуры и поддержку незащищенных категорий граждан.

«В 2024 году власти с учетом мнения местных жителей решили сократить финансирование праздничных мероприятий. Средства перераспределят на более необходимые направления. Праздник организуют силами местных детских и молодежных коллективов и творческих организаций»

– пресс-служба администрации города

В частности,  средства могут быть направлены на улучшение медицинской базы города, строительство новых детских площадок, поддержку местных предприятий или программы развития туризма. Такие действия не только позитивно скажутся на благосостоянии горожан, но и способствуют укреплению имиджа города, что может привлечь дополнительные инвестиции и туристов.

Это решение является стратегическим шагом в сторону повышения эффективности использования бюджетных средств и улучшения качества жизни жителей города.

 

 

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1185 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция инвестирует в Казахстан миллиарды долларов

Турция инвестирует в Казахстан миллиарды долларов

Комплекс отдыха с бассейном откроется в Дагестане на реке Чирагчай

Комплекс отдыха с бассейном откроется в Дагестане на реке Чирагчай

Дорога к порту Махачкалы обойдется в 8 млрд рублей

Дорога к порту Махачкалы обойдется в 8 млрд рублей

Грузины обзаведутся новой радиолокационной станцией за $2 млн

Грузины обзаведутся новой радиолокационной станцией за $2 млн

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы