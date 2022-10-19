Вестник Кавказа

Первый курортный показ соберет 300 участников со всей России в Ессентуках

Первый курортный показ соберет 300 участников со всей России в Ессентуках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курортный показ мод впервые состоится в Ессентуках. На нем покажут свои творения представители Москвы, Петербурга и регионов СКФО – в общей сложности мероприятие соберет порядка трех сотен участников.

Первый в истории Курортный модный показ организуют в Ессентуках 28 июля. Подробности о будущем празднике моды рассказал глава краевого МЭР Денис Полюбин.

"Планируется, что в нем примут участие около 300 дизайнеров и профессионалов моды из разных регионов России"

– министр

По словам чиновника, участники покажут свои свежие коллекции, при создании которых учитывались все тенденции нового сезона, пишет ТАСС.

Полюбин добавил, что на данный момент, то есть более чем за месяц до мероприятия, известно, что в Ессентуки приедут дизайнеры из Москвы и Петербурга, а также Краснодара, регионов Северного Кавказа и ставропольских городов.

Они покажут свои творения в самой большой в Европе грязелечебнице. Здание было возведено в стиле античного неоклассицизма и считается одним из самых живописных мест Кавминвод.

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