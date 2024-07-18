Вестник Кавказа

Строители-аферисты похитили у Ялты 15 миллионов

Строители-аферисты похитили у Ялты 15 миллионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники российских спецслужб нашли в Херсонской области крымчанина, который вместе с подельниками украл из бюджета Ялты 15 миллионов рублей: сейчас он "отдыхает" в СИЗО, пока ищут его сообщников.

Жителя Крыма, укравшего 15 млн рублей из бюджета Ялты, предназначавшиеся для благоустройства курортного крымского города, ФСБ задержала в Херсонской области сообщает Telegram-канал "Mash на волне"

"Деньги выделяли два года назад по нацпроекту "Жилье и городская среда". Директор компании-подрядчика из Дагестана и четверо ялтинцев их присвоили - составляли фиктивные доки на покупку материалов и оплату работ, которых по факту не было. Одного из членов группы - Олега Кондратенко -14 июня объявили в федеральный розыск и нашли в Херсонской области"

- Mash

Задержанного крымчанина правоохранители пока на месяц отправили в СИЗО, следствие по делу о хищении бюджетных средств продолжается.

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