Эльбрус покорился ингушскому альпинисту

Альпинист из Ингушетии Беслан Гудиев совершил памятное восхождение на высочайшую вершину Европы – гору Эльбрус, свое восхождение он посвятил 100-летию республики, водрузив на вершине флаг Ингушетии.

Известный ингушский альпинист Беслан Гудиев поднялся на самую высокую гору на Кавказе и в Европе Эльбрус на высоту 5642 метра над уровнем моря, сообщили в правительстве Ингушетии.

"Известный альпинист Беслан Гудиев покорил Эльбрус в честь векового юбилея ингушской государственности"

- пресс-служба правительства Ингушетии

Ингушский экстремал водрузил на вершину горы флаг республики, после чего успешно спустился в базовый альпинистский лагерь.

Знаковое восхождение – один из этапов празднования Дня ингушской государственности, который отмечается 7 июля. Основные торжества в честь праздника 28 сентября примет обновленный стадион в ингушской Сунже.