Змея заползла в жилой дом в Северной Осетии

Змея забралась в частный дом в Северной Осетии. Спасатели выловили незваную гостью и выпустили в безопасном месте.
Жители частного дома в Северной Осетии обнаружили змею.
Прибывшие на место сотрудники МЧС РФ, используя специальное снаряжение и соблюдая все меры предосторожности, осторожно извлекли змею из жилища.
Затем рептилию транспортировали в безопасное место далеко от жилых зон – в естественную среду ее обитания.
В благодарность за профессионализм, жители села написали благодарность сотрудникам местной пожарной части.