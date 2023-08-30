Вестник Кавказа

Змея заползла в жилой дом в Северной Осетии

Змея заползла в жилой дом в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Змея забралась в частный дом в Северной Осетии. Спасатели выловили незваную гостью и выпустили в безопасном месте.

Жители частного дома в Северной Осетии обнаружили змею.

Прибывшие на место сотрудники МЧС РФ, используя специальное снаряжение и соблюдая все меры предосторожности, осторожно извлекли змею из жилища.

Затем рептилию транспортировали в безопасное место далеко от жилых зон – в естественную среду ее обитания.

В благодарность за профессионализм, жители села написали благодарность сотрудникам местной пожарной части. 

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