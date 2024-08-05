Вестник Кавказа

Нападающий сборной Азербайджана по футболу перебрался в Турцию

Ренат Дадашов
© Фото: соцсети футбольного клуба “Анкарагюджю“
Азербайджанский форвард присоединился к турецкому "Анкарагюджю" в конце прошлой недели. В минувшие выходные он забил за свою новую команду первый мяч.

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов стал игроком турецкого "Анкарагюджю". Об этом сказано на сайте клуба.

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на два года.

Нападающий уже успел дебютировать за свою новою команду. Он вышел на замену в матче 1-го тура против "Шанлыурфаспора" и отметился голом.

Турнирная таблица

"Анкарагюджю" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. После 1 тура команда с 3 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице.

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