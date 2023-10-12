Кто, как, когда и зачем взорвал отель "Царь Давид" в Иерусалиме?

Сергей Ильин

Взрыв отеля "Царь Давид" в Иерусалиме, осуществленный сионистской подпольной организацией "Иргун" 22 июля 1946 года, до сих пор вызывает споры и дискуссии между историками и политиками. Расскажем, как это было и к каким последствиям привело.

Палестинцы, евреи и британцы в период Второй мировой войны

Ситуация в Палестине в период Второй мировой войны последовательно накалялась. Источником напряженности была не только конфронтация между арабами и евреями, но и непоследовательная политика британской администрации, обладавшей мандатом на управление этой территорией. Сдерживаемый конфликт мог вспыхнуть в любую минуту, поскольку сионистское движение жестко протестовало против ограничений на еврейскую иммиграцию, введенных Лондоном. 1 февраля 1944 года одна из главных боевых сионистских структур "Иргун" объявила о восстании против британского правления, заявив:

Больше нет перемирия между еврейским народом и британской администрацией в Эрец-Исраэль.

Действия "Иргун" первоначально не были поддержаны частью официальных сионистских организаций, таких как Еврейское агентство. Поскольку "Иргун" представлял правый спектр политических сил, возникли противоречия и с теми боевыми организациями, которые придерживались левой ориентации. Многие акции проводились совместно, но при этом возникали внутренние конфликты, вплоть до вооруженного противостояния. Все эти факторы крайне усложняли обстановку в регионе и создавали дополнительные точки напряженности.

Самое громкое событие начального периода восстания произошло 6 ноября 1944 года, когда боевики "Лехи" убил лорда Мойна, государственного министра Великобритании на Ближнем Востоке. К середине 1945 года напряженность временно снизилась, поскольку лидеры сионистского движения ожидали перемен в британской политике после прихода к власти лейбористов. Однако эти надежды не оправдались, и в начале 1946 года эскалация конфликта выходит на новый виток.

В июне британцы провели операцию "Агата" с целью найти документальные доказательства причастности Еврейского агентства к нападениям на британских солдат и официальных лиц, а также наличие прямого участия в этих акциях "Хаганы", "Иргун" и "Лехи".

Охота за документами

Операция началась 29 июня и продолжалась до 1 июля. Комендантский час был введен по всей Палестине, обыски прошли в штаб-квартире Еврейского агентства в Иерусалиме, офисах в Тель-Авиве и других сионистских учреждениях. Общий вес конфискованных документов составил девять тонн. Часть этих документов была доставлена в отель "Царь Давид", где располагались центральные офисы британских мандатных властей Палестины, Главный Секретариат Палестины и штаб-квартира британских вооруженных сил в регионе.

Для руководителей боевых организаций было крайне важно уничтожить эти документы, что и стало точкой отсчета в подготовке взрыва. План был согласован "Гидди", начальником оперативного отдела "Иргун", и Ицхаком Саде, командиром Пальмаха (спецподразделение "Хаганы"). При этом до конца не ясно отношение к готовящемуся взрыву со стороны руководства самой "Хаганы", уровень участия или косвенной поддержки. Непосредственные очевидцы событий оставили крайне противоречивые свидетельства о степени своей информированности.

Целью взрыва должна была стать часть южного крыла отеля, где располагались британские офисы. В северном крыле располагалась французская миссия. Поэтому взрывчатка устанавливалась таким образом, чтобы нанести урон именно британским объектам и изъятой документации.

Несмотря на сложную обстановку в Иерусалиме, охрана отеля оказалась неподготовлена должным образом. Доступ в подвальные помещения не был заблокирован. Шесть зарядов взрывчатки были помещены в молочные бидоны у опорных колонн в заранее намеченных точках. Целью атаки были британские служебные помещения, поэтому при планировании встал вопрос о минимизации пострадавших среди гражданских лиц.

В день взрыва решено было сделать несколько звонков с предупреждением о готовящейся акции. После продолжительных споров организаторы остановились на получасовом интервале.

Исторические неясности

И здесь мы вступаем в полосу исторических неясностей. Подтверждено, что член "Иргун" Адина Хэй позвонила на коммутатор отеля, но этот звонок был проигнорирован. В 12:27 был совершен второй звонок - во французское консульство, администрация восприняла информацию как заслуживающую внимания и приступила к эвакуации северного крыла здания. В 12:31 был сделан третий звонок с предупреждением в газету Palestine Post, редакция немедленно связалась с полицией. Но никаких реальных шагов по эвакуации южного крыла предпринято так и не было.

Жертвы взрыва

В качестве дополнительной меры, незадолго до основного взрыва, один из участников акции подорвал небольшое взрывное устройство возле отеля, расчистив территорию, прилегающую к "Царю Давиду". Но избежать жертв не удалось, все пошло не так, как было задумано.

Взрыв произошел в 12:37. Он вызвал обрушение западной половины южного крыла. Погиб 91 человек, большинство из них - сотрудники отеля. Погиб 21 британский чиновник, включая заместителя главного секретаря Роберта Платта. Среди жертв также оказались

41 араб

28 граждан Великобритании

17 евреев

2 армянина,

русский

грек

египтянин.

Почему Секретариат и полиция проигнорировали информацию о предстоящем взрыве?

На этот вопрос нет однозначного ответа. В сионистских издания укрепилась версия о том, что глава британской администрации Джон Шоу, проинформированный о готовящейся акции, отказался дать приказ об эвакуации, заявив:

Они не могут мне приказывать, это я должен отдавать приказы им.

Туманные свидетельства о подобной реакции Шоу никем и ничем официально не подтверждены. В дальнейшем британский чиновник последовательно подавал иски о клевете к любому изданию (в том числе – британскому), публиковавшему подобную версию. И всегда выигрывал процессы.

Очевидно, что на трагический исход повлиял не какой-то один фактор, а совокупность обстоятельств. Начиная с того, что 16-минутный отрезок времени на эвакуацию был явно недостаточен для полноценного оповещения обитателей отеля. Даже если реакция была бы оперативной.

Оценивать политический эффект акции довольно сложно. Официальные сионистские организации осудили организаторов взрыва (один из них в дальнейшем станет премьер-министром Израиля). Британские войска провели в ответ ряд контртеррористических операций, но уход из подмандатной Палестины был уже неизбежен. Начинался новый период в истории региона.