Рашад Меджид: СМИ Азербайджана и Турции усилят взаимодействие

Председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид в ходе медиа-форума в Аланье сообщил корреспонденту "Вестника Кавказа" об инициативе усиления сотрудничества со СМИ Турции для гармонизации медиа-среды двух государств.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Азербайджанские СМИ инициировали организацию более тесной информационной координации с турецкими коллегами. Об этом корреспонденту "Вестника Кавказа" рассказал председатель Совета прессы Азербайджана, главный редактор "525-й газеты" Рашад Меджид на полях проходящего в эти дни в Аланье международного медиафорума "V Глобальная медиа-встреча KGK".

Беседа состоялась после подписания соответствующего документа о сотрудничестве между Советом печати Азербайджана и Всемирным советом журналистов KGK. На церемонии присутствовали более 300 представителей СМИ из 41 государства.

"Мы давно знакомы с главой этого форума, председателем Всемирного совета журналистов Мехметом Али Димом. Член нашего Совета прессы Эльшад Эйвазли – заместитель Мехмета Али Дима по международным вопросам. Несколько раз Мехмет Али Дим и его команда из разных стран бывали в Азербайджане", - прежде всего сказал он.

"Сейчас мы решили организовать сотрудничество Совета прессы Азербайджана и Всемирного совета журналистов для взаимодействия между нашими СМИ и поездок. Мехмет Али Дим сказал, что часто так бывает, что в Азербайджане проходит какое-то большое мероприятие, а турецкая пресса не пишет о нем, так что потребность в сотрудничестве есть", - сообщил Рашад Меджид.

"Когда наш президент Реджеп Тайип Эрдоган участвует в событиях в Азербайджане, турецкая пресса об этом пишет, как о сегодняшнем праздновании в Баку пятилетия победы в Карабахской войне. В Баку прошел Парад Победы, на котором присутствовал Эрдоган", - отметил председатель Совета прессы Азербайджана.

"Но бывает, что в Турции пишут антиазербайджанские статьи, например, о близких отношениях Азербайджана и Израиля. Почему-то турецкая пресса об этом часто говорит, и Азербайджан это, конечно, беспокоит. Мы постараемся сделать так, чтобы азербайджанская жизнь в турецкой прессе более объективно отражалась, и будем работать вместе, чтобы реализовать этот проект", - заключил Рашад Меджид.