Рамадан 2024 в Ингушетии: рабочий день сокращен на час

Власти Ингушетии решили уменьшить продолжительность рабочего дня в республике на время месяца Рамадан. Распоряжение об этой и других мерах подписал глава региона.

Жители Ингушетии будут ежедневно работать на час меньше во время поста в Рамадан, соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Документ за подписью Махмуда-Али Калиматова призван обеспечить благоприятные условия для выполнения поста в Рамадан, сообщается на официальном сайте РИ.

"В соответствии с документом органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовано установить сокращенную на один час продолжительность рабочего дня"

– пресс-релиз

Кроме того, во время Рамадана должна быть налажена постоянная подача электричества, газа, воды, а также работа связи.

Продуктовые магазины должны работать минимум до 23.00 и торговать по тем же ценам, что и обычно.

Еще одно поручение Калиматова состоит в том, чтобы дать возможность постящимся водителям и пассажирам провести ифтар в мечетях у трассы "Кавказ".

Во время Рамадана в Ингушетии также будут организованы сельскохозяйственные ярмарки.

Рамадан 2024 – начало и конец

В 2024 году начало месяца Рамадан приходится на 11 марта. Конец поста выпадает на 9 апреля. Ураза-байрам 2024 мусульмане отметят 10 апреля.