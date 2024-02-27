Рамадан 2024 в Ингушетии: рабочий день сокращен на час

Жители Ингушетии будут ежедневно работать на час меньше во время поста в Рамадан, соответствующее распоряжение подписал глава региона.
Документ за подписью Махмуда-Али Калиматова призван обеспечить благоприятные условия для выполнения поста в Рамадан, сообщается на официальном сайте РИ.
"В соответствии с документом органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовано установить сокращенную на один час продолжительность рабочего дня"
– пресс-релиз
Кроме того, во время Рамадана должна быть налажена постоянная подача электричества, газа, воды, а также работа связи.
Продуктовые магазины должны работать минимум до 23.00 и торговать по тем же ценам, что и обычно.
Еще одно поручение Калиматова состоит в том, чтобы дать возможность постящимся водителям и пассажирам провести ифтар в мечетях у трассы "Кавказ".
Во время Рамадана в Ингушетии также будут организованы сельскохозяйственные ярмарки.
Рамадан 2024 – начало и конец
В 2024 году начало месяца Рамадан приходится на 11 марта. Конец поста выпадает на 9 апреля. Ураза-байрам 2024 мусульмане отметят 10 апреля.