Ракета йеменских хуситов ударила по Бен-Гуриону

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся атаке йеменских хуситов. По их словам, цель была достигнута.
Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле, рассказал представитель движения Яхья Сариа.
По его словам, удар был произведен при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты.
"Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2" аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве"
- Яхья Сариа
Он подчеркнул, что хуситы достигли цели операции.
Ранее израильская армия заявила, что перехватила ракету из Йемена. Сработала система ПВО.