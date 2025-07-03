Вестник Кавказа

Район имени Путина войдет в число турмаршрутов Грозного

Район имени Путина войдет в число турмаршрутов Грозного
© Фото: пресс-служба мэрии Грозного
В список турмаршрутов Грозного планируется включить район имени Владимира Путина. В мэрии заявили, что в городе есть 38 туристических маршрутов.

Район имени Владимира Путина в Грозном после завершения строительных работ планируется включить в список туристических маршрутов сообщает пресс-служба мэрии чеченской столицы.

В администрации подчеркнули, что в новом районе располагаются жилые, общественные и деловые здания, а архитектурное оформление сочетает национальные традиции и современный стиль.

Мэрии напомнили, что в Грозном есть 38 туристических маршрутов, которые позволяют познакомиться с историей города, а также его, культурой и достопримечательностями.

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