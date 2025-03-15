"Панорамную пещеру" откроют для туристов в Чечне

В Чечне в августе откроют для туристов "Панорамную пещеру". Открытие совершил спелеолог Умар Масаев. Планируется обустроить место для палаток и костра.

В Галанчожском районе Чеченской Республики откроют новый туристический объект – "Панорамную пещеру", из которой открывается вид на озеро Галанчож, горы и леса.

Открытие данной достопримечательности совершил спелеолог Умар Масаев. Уточняется, что он обнаружил пещеру, площадь которой составляет порядка 50-60 кв м.

Помимо этого, специалист в настоящее время занимается обустройством территории для путешественников. Открытие этого объекта состоится в начале августа текущего года.

Сейчас у входа в пещеру установлена скамья, на которую туристы смогут отдохнуть, увидеть панораму, а также сделать фотографии на память, пишут "Кубанские новости".

Помимо этого, возле достопримечательности будет обустроена территория для костра и палаток. Кроме того, к пещере проведут тропу длиной 50 м и сделают парковку для автомобилей.