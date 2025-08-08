Рядом с тбилисским аэропортом построят самый большой стадион в Грузии

Власти Грузии объявили о строительстве самой большой и современной спортивной арены, на которой будут проходить футбольные и регбийные матчи, концерты и другие местные и международные мероприятия.

В Грузии построят огромную многофункциональную арену, на которой будут не только проходить матчи по футболу и регби, но и концерты и другие массовые мероприятия, она будет вмещать 70 тыс зрителей, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры страны.

Тендер на проектирование и строительство самого большого стадиона в Грузии, соответствующего IV категории УЕФА, объявил Фонд муниципального развития Мининфраструктуры в Тбилиси. Строительство должно начаться в апреле 2026 года рядом с Тбилисским международным аэропортом, передает Sputnik Грузия.

Стадион такого уровня сможет не только принимать матчи уровня Лиги чемпионов, но и станет современной многофункциональной ареной, на которой будут проходить концерты и другие массовые мероприятия. Помимо этого, на новой спортивной арене разместят общественный центр с конференц-залом, музеем, выставочными залами, торговыми павильонами и зонами отдыха.

Под новую арену будет спроектирована и построена транспортная инфраструктура, которая обеспечит быстрый и комфортный доступ к ней жителей разных частей города.

В разработке нового многофункционального объекта примут участие международные специалисты и эксперты УЕФА, которые будут контролировать и корректировать проект от разработки концепции до его окончательной реализации.

Как полагают власти страны, строительство нового стадиона укрепит экономику – будут развиваться туризм, строиться гостиницы, появятся новые предприятия общественного питания и получит развитие столичная сфера услуг.