Работы на турецко-армянском КПП "Алиджан" близки к завершению

Карта Турции
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Турция подводит финальные штрихи по модернизации закрытого с 1993 года КПП "Алиджан" на сухопутной границе с Арменией.

Ремонтные работы турецкой стороны на границе с Арменией находятся на финальных стадиях. Контрольно-пропускной пункт "Алиджан" закончен на 90% и вскоре будет готов к работе, которая потребуется после восстановления турецко-армянских отношений.

Инфраструктура пограничной территории восстанавливается, в капровинции Ыгдыр производится строительство новых зданий таможенного назначения и для использования пограничными службами.

Также Турция намеревается разместить рекламные баннеры с целью привлечения туристов в близлежащий город Ыгдыр и соседние районы.

На начальном этапе КПП будет открыт для грузовых перевозок через мост Маргара, однако в дальнейшем будет восстановлено пассажирское сообщение.

