Вестник Кавказа

Рабочая партия Курдистана самоликвидируется и прекращает воевать с Турцией

Рабочая партия Курдистана самоликвидируется и прекращает воевать с Турцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщили о самороспуске Рабочей партии Курдистана. На съезде организации также говорилось о прекращении вооруженной борьбы с Турцией.

Рабочая партия Курдистана, признанная на территории Турции террористической, объявила в понедельник о самоликвидации, сообщает иракский телеканал Rudaw.

Решение о роспуске данной организации было принято по итогам 12-го партийного съезда, который состоялся с 5 по 7 мая после призыва Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию

В принятой декларации говорится, что съезд постановил ликвидировать организационную структуру РПК и перейти к политическим и демократическим методам борьбы.

В документе сказано о прекращении конфликта между партией и Турцией, который длился свыше 40 лет, прекратить вооруженную борьбу, положив, тем самым, конец деятельности РПК.

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