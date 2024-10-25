Рабочая партия Курдистана самоликвидируется и прекращает воевать с Турцией

СМИ сообщили о самороспуске Рабочей партии Курдистана. На съезде организации также говорилось о прекращении вооруженной борьбы с Турцией.
Рабочая партия Курдистана, признанная на территории Турции террористической, объявила в понедельник о самоликвидации, сообщает иракский телеканал Rudaw.
Решение о роспуске данной организации было принято по итогам 12-го партийного съезда, который состоялся с 5 по 7 мая после призыва Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию
В принятой декларации говорится, что съезд постановил ликвидировать организационную структуру РПК и перейти к политическим и демократическим методам борьбы.
В документе сказано о прекращении конфликта между партией и Турцией, который длился свыше 40 лет, прекратить вооруженную борьбу, положив, тем самым, конец деятельности РПК.