Вестник Кавказа

Рябков рассказал, когда определятся сроки и место встречи Путина и Трампа

Рябков Сергей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и США, сообщили в МИД РФ, смогут согласовать дату и место, где пройдет встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, когда ее повестка наполнится конкретным содержанием.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию со второй встречей президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, а точнее, с возможными местом и датой ее проведения.

"Мы считаем, что рамки, созданные встречей наших лидеров в Анкоридже, должны наполняться конкретикой договоренностей, решениями, и именно на этой основе надо двигаться вперед"

– Сергей Рябков

По словам дипломата, в Москве уверены, что понимание по поводу путей реализации этой цели с Вашингтоном было достигнуто.

Дипломат коснулся и вопроса о времени и месте новой встречи глав государств. Он уточнил, что вариант организации ее в Будапеште был озвучен публично, но главное, подчеркнул Рябков, это все-таки содержание, и российская сторона говорила об этом изначально.

"Вот когда содержание мы подготовим, тогда я уверен, президенты примут решение о своей встрече, о новом контакте"

– Сергей Рябков

