Вестник Кавказа

Путин проведет встречу с главой КЧР Темрезовым

Путин проведет встречу с главой КЧР Темрезовым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду пройдет встреча Владимира Путина с главой КЧР Темрезовым.

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым в среду, рассказал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"Сегодня из открытого у Путина, который работает в Кремле: он примет главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова"

– Дмитрий Песков 

Песков не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться в рамках встречи. 

Напомним, что Путин ранее проводил встречу с Темрезовым в начале 2024 года. Российский лидер обсудил с главой КЧР перспективы социально-экономического развития региона.

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