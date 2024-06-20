Путин проведет встречу с главой КЧР Темрезовым

В среду пройдет встреча Владимира Путина с главой КЧР Темрезовым.
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым в среду, рассказал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Сегодня из открытого у Путина, который работает в Кремле: он примет главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова"
– Дмитрий Песков
Песков не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться в рамках встречи.
Напомним, что Путин ранее проводил встречу с Темрезовым в начале 2024 года. Российский лидер обсудил с главой КЧР перспективы социально-экономического развития региона.