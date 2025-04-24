Вестник Кавказа

Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
© Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Казахстана Токаева с 72-летием.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, который 17 мая отмечает 72-летие. 

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами ...."

– Владимир Путин 

Российский лидер высоко оценил вклад Токаева в укрепление сотрудничества между РФ и Казахстаном, выразив уверенность, что межгосударственные отношения будут развиваться на благо братских народов двух стран.

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