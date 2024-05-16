Вторая фаза сохранения Северного Арала стартует в Казахстане

Казахстан в рамках второй фазы восстановления Северного Аральского моря планирует восстановить Кокаральскую плотину и повысить уровень воды в Арале. Вторая фаза проекта займет около пяти лет.

В Казахстане начинается вторая фаза проекта по восстановлению Северного Аральского моря.

Вопросы реализации второй фазы проекта обсудили на встрече министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов и региональный директор Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Самех Вахба. Встреча прошла на Кокаральской плотине в Кызылординской области.

В настоящее время завершается разработка технико-экономического обоснования по второй фазе проекта. В планах реконструкция Кокаральской плотины, повышение уровня воды в Арале до уровня 44 м по Балтийской системе, строительство гидроузла у села Аманоткель для стабилизации водных ресурсов в озерных системах Аральского района.

В результате площадь водной поверхности Северного Арала увеличится до 3913 кв м, объем — до 34 куб км. Такие показатели будут достигнуты в пятилетний срок.

"Много рабочих мест будут созданы в регионе после реализации проекта. Также появятся возможности для трудоустройства в других секторах, включая сельское хозяйство, животноводство и туризм. Таким образом проект позволит создать новые экономические возможности для всей области. Проект по сохранению Северного Арала для нас очень важен"

– Самех Вахба