Вестник Кавказа

Путин: повышение уровня и качества жизни – главная цель России

Путин: повышение уровня и качества жизни – главная цель России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин назвал повышение уровня и качества жизни граждан главной целью страны. Он отметил, что в строительном секторе сегодня заняты миллионы людей.

Российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах страны назвал повышение уровня и качества жизни граждан главной целью России.

Руководитель государства отметил, что в настоящее время в строительном секторе страны трудятся миллионы людей, которые реализуют масштабные инфраструктурные проекты.

Он подчеркнул, что такие люди сегодня возводят жилые дома, школы, больницы и другие значимые объекты, прокладывают и ремонтируют автомобильные и железные дороги.

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