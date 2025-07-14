Путин оценил содействие Эрдогана в переговорах Москвы и Киева

Владимир Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие переговорам в Стамбуле. Ранее у лидеров двух стран состоялся телефонный разговор.
Российский президент Владимир Путин выразил благодарность своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за содействие переговорам Москвы и Киева в Стамбуле.
Как передает пресс-служба Кремля, при обсуждении ситуации на Украине Путин подтвердил настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта.
Напомним, телефонный разговор лидеров двух государств состоялся 18 июля. Путин и Эрдоган, помимо Украины, обсуждали ситуацию в Сирии и двусторонние отношения.