Последние события в Сирии обсудили Путин и Эрдоган

Глава российского государства созвонился сегодня с турецким коллегой. Они поговорили об отношении двух стран, а также о Сирии и Украине.

В пятницу, 18 июля, президенты России и Турции провели телефонный разговор. Об этом поведали в канцелярии главы турецкого государства.

Центральными темами беседы Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стали отношения двух стран, последние события в Сирии и украинское урегулирование.

"В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Сувейды представляют угрозу для всего региона, и важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Сирии"

– канцелярия турецкого лидера

Эрдоган заметил, что Турция нацелена на то, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в Сирии и готова помочь этой стране "встать на ноги" как можно скорее.

Говоря об украинском урегулировании, он обратил внимание на важность третьего переговорного раунда РФ и Украины в Стамбуле.

"Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты"

– канцелярия президента Турции

Напомним, ситуация в Сирии обострилась в конце той недели, когда на юге страны произошли столкновения между друзами и правительственными силами. Израиль поддержал друзов и атаковал армейские части Дамаска.

Несколько дней назад в друзской общине в южной части страны сообщил, что они договорились с руководством САР о прекращении огня всеми сторонами в Сувейде.