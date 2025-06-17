Контракты на поставку газа намерены продлить Россия и Турция

Москва и Анкара заинтересованы в пролонгации газовых соглашений. Стороны обсудили данный вопрос на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому взаимодействию.

Россия и Турция могут продлить контракты на поставку газа. Данный вопрос обсуждался на 19-м заседании смешанной Российско-Турецкой межправкомиссии по торгово-экономическому взаимодействию, передает РИА Новости.

"Стороны подчеркнули заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями "БОТАШ" и ООО "Газпром экспорт" на взаимовыгодных условиях для обеих компаний"

– протокол заседания

В нем также подчеркивается, что стороны отметили усилия компаний Botas и "Газпром экспорт", направленные на поиск взаимоприемлемого решения для обеспечения бесперебойных расчетов за поставки газа.

Кроме того, Москва и Анкара обратили внимание на то, что важно продолжать обеспечивать безопасность газопроводов, расположенных на территориях обеих стран.