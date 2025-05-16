Путин и Трамп могут созвониться в 17:00 в понедельник

Разговор лидеров Путина и Трампа может состояться сегодня, ожидается, что телефонная беседа начнется в 17:00 мск. Такой информацией поделился Трамп.

Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп, как ожидается, проведут телефонный разговор в понедельник 19 мая - запланированное время диалога 17:00 мск.

Ранее в Кремле сообщили, что идет подготовка разговора Путина и Трампа.

Американский президент на своей странице в соцсети написал, что беседа запланирована на 10:00 по времени Восточного побережья США, то есть на 17:00 по московскому времени.

Предстоящий в понедельник разговор станет третьим с момента вступления Трампа в должность. Второй телефонный разговор Путина и Трампа состоялся два месяца назад.

Согласно анонсу Трампа, лидеры обсудят взаимную торговлю и урегулирование на Украине.

Также президент США после разговора с Путиным планирует поговорить с лидерами стран Североатлантического альянса и главой Украины Владимиром Зеленским.