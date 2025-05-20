Вестник Кавказа

Путин и Пашинян обсудили региональную повестку

Путин и Пашинян обсудили региональную повестку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер созвонился в воскресенье с премьером Армении. В ходе разговора собеседники подтвердили настрой на укрепление взаимодействия двух стран.

Президент России и премьер-министр Армении провели телефонный разговор. Соответствующую информацию подтвердили 1 июня в пресс-службах Кремля и правительства Армении.

В ходе беседы Владимира Путина и Никола Пашиняна обсуждались региональная и двусторонняя повестки.

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества"

– пресс-служба Кремля

Напомним, 1 июня глава армянского правительства отмечает 50-летний юбилей. Поздравительную телеграмму по этому поводу ему направил президент России.

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